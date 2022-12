“The Bass Quartet” Concerto di inizio anno a cura di Moger Arte e Cultura

Ascolta l'articolo

Partecipazione gratuita 2 gennaio 2023 ore 18.00 Sala del Principe, Museo Civico Castelbuono, Piazza Castello, Castelbuono (PA)

l Museo Civico di Castelbuono festeggia l’inizio del nuovo anno con lo spettacolo musicale a cura di The Bass Quartet che proporranno un concerto che spazia dalle sonorità più conosciute delle colonne sonore cinematografiche internazionali (Morricone, Rota, Piovani), alle più tradizionali melodie natalizie, il tutto condito dalla sonorità originale del quartetto e da brani dedicati ai quattro musicisti durante i primi vent’anni di attività. Proprio nel 2022 infatti il quartetto ha festeggiato il prestigioso traguardo dei 20 anni di attività artistica, suggellati da un sodalizio umano e musicale nato nel 2002 e mai interrotto, coronato dalla creazione di un corpus di opere dedicate al Bass Quartet da compositori di tutto il mondo, dall’America all’Australia, passando per Italia, Europa, Argentina e molti altri luoghi in cui i quattro musicisti hanno portato le sonorità dell’inedito quartetto.

L’evento è a partecipazione libera fino a esaurimento posti.

The Bass Quartet è una formazione nata dall’unione di quattro musicisti, ma soprattutto amici. I componenti del Bass Quartet sono maestri diplomati presso i conservatori Alessandro Scarlatti di Palermo e Antonio Scontrino di Trapani. Il gruppo si compone di Clarinetto Basso, Fagotto, Sassofono Baritono e Tuba.

The Bass Quartet

Filippo Barracato – Fagotto

Francesco Maranto – Clarinetto basso

Nicola Mogavero – Sax baritono

Davide Leone – Tuba