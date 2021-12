Torture e maltrattamenti nella onlus di Castelbuono, gli industriali siciliani parte civile

Le Strutture Socio Sanitarie facenti parte di Confindustria Sicilia e in nome di essa si costituiranno parte civile nel procedimento penale per i fatti riguardanti la Comunità Suor Rosina La Grua che riguardano 35 indagati e che hanno comprato l’emissione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari tra le quali la detenzione in carcere, arresti domiciliari, obbligo di firma e inibizione di esercizio della professione.

La decisione di costituirsi parte civile è stata comunicata dal presidente del comparto regionale di Confindustria Sicilia Francesco Ruggeri.

Fonte Blog Sicilia