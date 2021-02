Tumminello: “la Procura della Repubblica rassicuri i castelbuonesi”

Il capogruppo di minoranza Antonio Tumminello, non risparmia dure critiche alla gestione amministrativa del sindaco Cicero in un messaggio affidato ad un video.

L’ex sindaco ripercorre l’iter di questi ultimi anni dei lavori delle Fontanelle e come fu salvato il finanziamento inserito in extremis tra i fondi previsti per il Patto con il Sud dopo l’azione di ostacolo della ditta aggiudicataria e di alcuni personaggi al soldo di qualcuno per far sì che il progetto non venisse realizzato.

Da recupero del finanziamento, l’attuale sindaco avrebbe avuto tutto il tempo per ripensare al progetto nei termini voluti dai cittadini ma non lo ha mai fatto, dedicandosi più che altro alla sua passione di sbriga faccende per cose spicce.

Come nel caso delle pietre del castello distribuite a terzi si chiede come mai questo silenzio da parte della Procura della Repubblica che come cittadino manifesta uno stato di ansia per condotte del genere e vorrebbe essere rassicurato dalle autorità competenti.

Infine si concentra con pesanti critiche sullo sperpero di denaro al quale stiamo assistendo con panchine a costi significativi che non sappiamo dove essere piazzate oppure marciapiedi rifatti come negli anni 80 e nessun miglioramento per le vie.

Quello che si evince -secondo Tumminello- sono spese fatte più per la salvaguardia del regno di Cicero più che per la crescita economica.

E sempre a proposito delle mobilitazione a favore del teatro aggiunge che le le uniche firme raccolte che valevano di essere ascoltate erano quelle per candidarlo a sindaco. Sotto il video.