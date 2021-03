Tumminello: le imprese del sindaco in tempi di elezioni

Le ultime imprese del sindaco rinfocolano le polemiche, guadagnandosi le critiche di Tumminello secondo il quale per il sindaco Cicero la priorità in tempi di covid è quella di intitolare strade e scuole.

Al riguardo, per l’intitolazione dell’aula consiliare al senatore Carollo nessuno è stato avvertito, neanche il presidente del consiglio, anzi è stata fatta in tono minore senza magari aspettare un periodo in cui la mancanza di prescrizioni permettesse una più adeguata partecipazione.

Tumminello sottolinea come Andrea Prestianni, assessore al bilancio, abbia cambiato idea su Totò Cuffaro, in linea con il suo sindaco che è noto per contraddirsi pur di arrivare al suo obiettivo.

E intanto, continua il capogruppo di opposizione, tra una intitolazione e l’altra soffriamo il caos dei lavori di manutenzione con i marciapiedi subito rotti ma soldi spesi senza nessuna innovazione.

Per il sindaco la priorità sono le elezioni e bisogna marciare a passo spedito per guadagnarsi nuovi simpatizzanti.

Conclude Tumminello facendo riferimento alle numerose cartelle esattoriali spedite ai castelbuonesi, creando un casino totale ma l’importante è fare cassa per le spese che in malo modo Mario Cicero è sempre abituato a fare , tanto poi a pagarne le conseguenza sono le tasche dei cittadini. In basso il video.