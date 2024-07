Tutto pronto per Castelbuono Classica X edizione

Dal 31 luglio al 3 agosto 2024 torna l’atteso appuntamento con Castelbuono Classica.

La rassegna, rivolta ad appassionati di musica d’arte, giunge alla decima edizione e offre un cartellone ricco e variegato, tra note immortali e suggestioni contemporanee.

Protagonisti dei primi due concerti serali, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, saranno i saxofoni della Magna Grecia – Ένας Τόπος, il 31 luglio, nella serata d’inaugurazione, ed il giorno seguente Emanuel Abbühl noto solista internazionale, in passato primo oboista della London Symphony Orchestra e della Rotterdam Philharmonic Orchestra, che, insieme a Kazakov al Piano, omaggerà con un recital il centenario della morte del prestigioso oboista e compositore palermitano Antonio Pasculli (“il Paganini dell’oboe”). Altro grande omaggio – in questo caso ad Ennio Morricone – è previsto per la sera del 2 agosto, con Luca Pincini e Gilda Buttà – che furono del grande maestro violoncello e pianoforte solista.

A chiudere la rassegna, il 3 agosto, l’Officina Barocca Siciliana con Vortice Barocco. Solisti, coro ed orchestra, sotto la direzione di Roberta Faja.

I tre concerti diurni (ingresso libero) dell’1, 2 e 3 agosto, saranno affidati ai virtuosismi sperimentali del quintetto di ottoni Akrabrass; al Guzheng, voce e ninnoli elettroacustici di Pakkyōne, “opera storta” di Valerio Mirone, ed a Eloisa Manera, eclettica violinista che presenta al Castello Comunale il nuovo progetto discografico “Duende”, registrato in una sessione immersiva di tre giorni negli studi Almendra a Palermo.

In occasione di Castelbuono Classica sia il Museo Civico che il Museo Naturalistico Minà Palumbo, offrono ai possessori di biglietto o abbonamento la possibilità di visitare le sedi museali pagando la tariffa ridotta.





INFO E BIGLIETTI

Sono disponibili due tipologie di abbonamento: a 29 euro (standard, con la possibilità di scegliere il posto e riservarlo) e 39 euro (abbonato Sostenitore che dispone delle prime file riservate). I biglietti giornaliero hanno invece un costo di 12€, salvo la prima sera (10€).



E’ possibile acquistare abbonamenti e biglietti presso Edicolè Barreca oppure su Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-castelbuono-classica-2024-abbonamenti-943404587517 o sul sito www.castelbuonoclassica.it

Programma Castelbuono Classica X edizione:



31 LUGLIO

Magna Grecia – Ένας Τόπος

Quartetto di sassofoni

Chiostro San Francesco, ore 21.15



1 AGOSTO

Akrabrass

Quintetto di ottoni

Cortile Badia Santa Venera, ore 18.00



Abbühl & Kazakov

Oboe e Piano

Chiostro San Francesco, ore 21.15



2 AGOSTO

Pakkyōne

Guzheng, voce e ninnoli elettroacustici

Cortile Badia Santa Venera, ore 18.00



Luca Pincini e Gilda Buttà

«Absolutely… Ennio Morricone»

Violoncello e pianoforte

Chiostro San Francesco, ore 21.15



3 AGOSTO

Eloisa Manera

«Duende»

Performance di violino ed elettronica

Castello comunale, ore 11.00



Officina Barocca Siciliana

«Vortice barocco»

Direttore – Roberta Faja

Chiostro San Francesco, ore 21.15