Tutto pronto per il ciak della prima giornata della seconda edizione di Castelbuono Film Festival

Domani, domenica 21 luglio, sarà lanciato il classico “Motore, azione, ciak si gira” per la giornata inaugurale della seconda edizione del Castelbuono Film Festival. E sarà proprio realistico con il ciak che è stato utilizzato da Pietro Germi durante le riprese del film “Sedotta e abbandonata”, girato quasi interamente a Sciacca., oggi conservato dall’attore saccense Vincenzo Raso che ha anche messo a disposizione il docufilm inedito da lui realizzato dal titolo “Vincenzo Raso, ricorda Pietro Germi e i fuori scena inediti di Sedotta e abbandonata”, proprio in onore dell’intitolazione della manifestazione al grande regista di cui nel 2024 ricorrono i 110 anni dalla nascita ed i 50 dalla morte,

“Un programma fitto di appuntamento fin dalle prime battute – ha dichiarato il direttore artistico Rosario Mazzola – con nomi di grande richiamo per gli appassionati di cinematografia”. Sul palco saranno presenti il regista Pasquale Scimeca, il direttore di palco per 41 anni del Festival di Sanremo Pippo Balistreri, il consulente Angelo Butera, la giovane regista siciliana di Caccamo Emma Cecala e le comparse e gli attori castelbuonesi che hanno partecipato alle riprese del film “I briganti di Zabut” che sarà proiettato in chiusura.

Sarà presente anche il neo europarlamentare Giuseppe Lupo, alla prima uscita ufficiale dopo la proclamazione di giorno 16 luglio a Bruxelles.

Tutto comincerà alle ore 19 con l’inaugurazione dell’evento presso la sala conferenze del Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo. Finito il primo step, i riflettori si accenderanno al piano di sotto, presso la splendida location del seicentesco Chiostro San Francesco, dove con inizio alle 21,30 avrà inizio la prima ricca serata della rassegna cinematografica castelbuonese presentata dalla giornalista Nadia La Malfa.

Inizio serale di grande richiamo nel nome di Pasquale Scimeca a cui è stato assegnato il premio Pietro Germi per la regia. Un riconoscimento al regista madonita di Aliminusa che ha avuto diversi momenti artistici con Castelbuono a cominciare dal film “I briganti di Zabut”. Saranno presenti oltre al regista Scimeca anche gli attori e le comparse di Castelbuono che hanno partecipato al set e saranno ricordati con commozione gli attori Giuseppe Fiasconaro e Enzo La Grua, presenti nelle scene del film, che sono prematuramente scomparsi. Scimeca arriva a Castelbuono reduce dal Taormina Film Fest dove ha presentato in prima assoluta l’ultimo suo lavoro “Il giudice e il boss”.

La sarata si annuncia ancora ricca di altri momenti che saranno sicuramente d’interesse per il pubblico presente. Ospiti dell’evento saranno il maestro Pippo Balistreri, storico direttore di palcoscenico al festival di Sanremo per 41 anni, insignito nell’ultima edizione della kermesse canora del prestigioso premio “Città di Sanremo”, il consulente e maestro Angelo Butera, che ha collaborato con l’evento a titolo gratuito ed organizzatore da 27 anni del Castelbuono Jazz Festival, e la giovane regista siciliana di Caccamo Emma Cecala a Castelbuono sulle ali del successo che sta ottenendo con il corto “Manco morto”.

Appuntamento della serata di domani, domenica 21 luglio, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti, così come gli altri a seguire.