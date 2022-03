Ucraina. Arrivate in diocesi le prime mamme con bambini in fuga dalla Guerra

Ascolta l'articolo

Saranno ospitate in una struttura messa a disposizione dal Seminario Vescovile e dedicata alle “Querce di Mamre”, luogo simbolo dell’accoglienza di Abramo.

Sono arrivate nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2022 dieci tra mamme e bambini provenienti dall’Ucraina. Ad accoglierli il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, il Vicario Generale, l’Economo diocesano, il Direttore della Caritas e alcuni volontari che si sono adoperati per rendere possibile il loro arrivo e la loro accoglienza.

Le mamme e i loro bambini saranno ospiti in una struttura messa a disposizione dal Seminario Vescovile e dedicata alle “Querce di Mamre”, luogo simbolo dell’accoglienza di Abramo.

Un ringraziamento va alla ditta Cento Impianti di Cefalù e alla falegnameria ABCG di Pino Battaglia di Montemaggiore Belsito che hanno contribuito a rendere accogliente l’appartamento. Un grazie speciale all’Associazione Ristoratori di Cefalù che nei primi giorni della loro permanenza offrirà il pranzo agli ospiti della Domus.

Grande la solidarietà dimostrata dalle famiglie che hanno risposto all’invito della Diocesi dando la propria disponibilità ad ospitare i fratelli e le sorelle in fuga dalla distruzione della guerra, circa 40 da tutto il territorio diocesano.

È ancora possibile inviare la propria disponibilità ad accogliere mamme e bambini ucraini compilando on line un modulo da far pervenire in Curia alla mail sosucraina@diocesidicefalu.org e partecipare alla raccolta fondi utilizzando l’iban della Caritas IT86G0200843260000103128488 (causale SOS UCRAINA).