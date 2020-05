Foto AVY

ORE 17.30 AGGIORNAMENTO VOLONTARI AVY: L’incendio in contrada Sant’Anastasia purtroppo sta ancora attualmente impegnando le forze accorse, anche se anche grazie all’intervento di un Canadair , la situazione è già sotto controllo. Presenti in loco, oltre i nostri volontari, anche i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, i Carabinieri, le Giubbe d’Italia di Cefalù, la Protezione Civile di Pollina e il Sindaco di Castelbuono. Anche sul fronte Isnello la situazione sembra ora sotto controllo, il fumo in lontananza si è ridotto significativamente, probabilmente a dare una mano agli addetti anche il vento che si è fortunatamente attenuato nelle ultime ore.

(Foto: Giuseppe Mazzola – FB)

ORE 15.00 – Le fiamme continuano la loro azione devastante, sia zona Isnello che Sant’Anastasia sono ancora interessate dagli incendi. In particolare a Sant’Anastasia, come si evince dalla foto in alto il fronte di fuoco è molto esteso, lambendo anche alcuni vigneti, il fuoco sta bruciando diversi ettari di fascia mediterranea che costeggia la statale 286. Sul posto diverse squadre e un canadair coordinato dagli uomini del Corpo Forestale. Presenti i Carabinieri che si stanno occupando di garantire la sicurezza dei proprietari terrieri delle zone interessate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, e volontari della Protezione Civile di Cefalù

ORE 14.00 – Sono attualmente in corso due incendi nel comprensorio: uno nei pressi di Isnello, esattamente tra contrada “Aquilea” e “Profeta” dove un’ampia estensione di fascia mediterranea è letteralmente avvolta dalle fiamme. La colonna di fumo sospinta dal vento è giunta fino alle contrade di Castelbuono, come Vinzeria e Petraro dove è avvertibile nettamente l’odore di fumo.

Su un altro fronte, nei pressi di contrada Sant’Anastasia a Castelbuono le fiamme sostenute dal forte vento di scirocco stanno bruciando impietose piante e arbusti di un ampio areale.

Solo pochi giorni fa la protezione civile aveva lanciato l’allarme rosso per il rischio incendi, la presenza di elevate temperatura in sinergia con vento forte rende elevatissima la probabilità di sviluppo di un incendio complicando significativamente la fase di spegnimento.

Non abbiamo informazioni circa la presenza di forze dell’ordine e addetti allo spegnimento, tuttavia dall’entità dei due fronti di fuoco supponiamo che già sul posto siano presenti delle squadre. Eventuali aggiornamenti in seguito.