Un arresto per droga a Castelbuono, sequestrati 50 grammi tra cocaina e crack

immagine di repertorio

(www.esperonews.it) – Nell’ambito di predisposti e mirati servizi di controllo del territorio nel comune madonita, venerdì, i militari della stazione carabinieri di Castelbuono controllavano un’autovettura condotta da un quarantanovenne, autotrasportatore. La perquisizione personale eseguita a carico del predetto consentiva di rinvenire nella sua materiale disponibilità 50 grammi circa suddivisa tra cocaina e crack.

La ricerca veniva estesa all’abitazione in uso al medesimo, consentendo di rinvenire un bilancino di precisione di piccole dimensioni. Il soggetto veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990 e sottoposto alla misura provvisoria degli arresti domiciliari per rimanere a disposizione in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese.