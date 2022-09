“un Cosmo da palcoscenico”: la Notte Europea dei ricercatori sbarca a Cefalù

Ascolta l'articolo

In occasione del Congresso Nazionale Oggetti Compatti (CNOC XII), l’INAF – Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo e il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo, con il supporto del Comune di Cefalù, organizzano presso la Corte delle Stelle di Cefalù, in Corso Ruggero n.14, una serata di divulgazione scientifica rivolta alla cittadinanza, che si inserisce nel programma di Sharper 2022 – Notte Europea dei Ricercatori Palermo.

EVENTO PUBBLICO – INGRESSO GRATUITO

Data: 30 settembre 2022

Luogo: Corte delle Stelle – Cefalù

ORE 18:00

Parola di astronomo

I ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica risponderanno alle curiosità del pubblico.

Ore 19:00

Seminario/conferenza da titolo: ‘Esplodere o non esplodere: le supernovae e William Shakespeare‘. Di Marco Miceli, astrofisico del Dipartimento di Fisica e Chimica Emilio Segrè dell’Università degli Studi di Palermo.

Nel 450mo anniversario dell’osservazione della supernova di Tycho, parliamo di esplosioni stellari e dell’origine degli elementi chimici nell’universo, in un viaggio che ci porterà dal castello di Amleto fino alla Sicilia, discutendo delle tracce lasciate dalle supernovae nella nostra Galassia e nell’opera di Shakespeare.

Ore 20:00

Conferenza-spettacolo dal titolo: ‘Storie di Soli e di Lune‘ (di e con Angelo Adamo, ricercatore all’Istituto Nazionale di Astrofisica).

“Storie di Soli e di Lune” è una conferenza-spettacolo con la quale Angelo Adamo, astrofisico, musicista, illustratore-fumettista, performer, intende mostrare come da un argomento scientifico si possano trarre varie narrazioni parallele che si servono del linguaggio teatrale, di quello musicale, di quello grafico.

Le illustrazioni e i monologhi che Adamo reciterà sono tutti tratti da due suoi libri: il primo, “Storie di Soli e di Lune – racconti di sogni, racconti di scienza” (Giraldi, 2009), una raccolta di racconti a sfondo scientifico e il secondo, “Pianeti tra le note – appunti di un astronomo divulgatore” (Springer, 2009), un saggio sul sistema solare.

Le musiche che commenteranno immagini e monologhi sono invece tratte dai CD che negli anni Adamo ha pubblicato con varie etichette discografiche.

Sul palco Adamo è da solo: recita i suoi monologhi, suona brani originali al pianoforte e all’armonica, parla tra un brano e l’altro e proietta i suoi fumetti ed illustrazioni.

Ore 21:00

Seminario/conferenza dal titolo: ‘Infinita tenebra di luce: l’ombra del buco nero centrale della nostra Galassia‘ (a cura di Luigi Stella, Dirigente di Ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica e docente di Astrofisica delle Alte Energie all’Università di Roma “La Sapienza”).

Cosa sono i buchi neri? Come li studiamo e perché emettono tanta energia?

Cos’è la loro ombra e come è stato possibile osservarla? Tra “suoni gravitazionali”, meteore e qualche musica, la conferenza si propone di rispondere in termini semplici a queste domande e di delineare il ruolo dei buchi neri nell’universo.

Il programma completo e tutti i dettagli sui singoli eventi sono disponibili sul sito web della manifestazione https://www.sharper-night.it/event-organizer/inaf-istituto-di-astrofisica-spaziale-e-fisica-cosmica-di-palermo/

***

Lo IASF-Palermo, l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo, è una struttura dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). L’istituto è stato fondato dal prof. Livio Scarsi nel 1981.

L’argomento principale di interesse dell’istituto è lo studio dell’universo attraverso osservazioni da osservatori spaziali e terrestri nelle bande di energia a raggi X e gamma e raggi cosmici di alta energia.

I ricercatori dello IASF-Palermo studiano lampi gamma, nuclei galattici attivi, pulsar isolate, sistemi binari in banda X, raggi cosmici di alta energia.

Una parte considerevole degli sforzi dell’istituto mira alla ricerca e sviluppo di tecnologie come la progettazione e la produzione di strumentazione scientifica per missioni spaziali (satelliti e palloni stratosferici) e osservatori terrestri, ricerche su metodi e metodologie di analisi di immagini e di dati.

Lo IASF-Palermo è stato ed è coinvolto, con alto livello di responsabilità, in una serie di missioni e programmi scientifici internazionali, come BeppoSAX, INTEGRAL, Neil Gehrels Swift Observatory, JEM-EUSO, ASTRI, CTA.

L’istituto è molto attivo anche nella divulgazione astronomica con programmi educativi regolari e attività pubbliche rivolte a studenti, insegnanti di scienze e al pubblico generico.

SHARPER (SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps) è uno dei progetti italiani sostenuti dalla Commissione Europea per la realizzazione della Notte Europea dei Ricercatori (ERN, European Researchers‘ Night). L’appuntamento con l’edizione 2022 è fissato per il 30 settembre. In Italia si svolgerà nelle città di Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, Cefalù, Genova, L’Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia, Sassari, Terni e Trieste.

***