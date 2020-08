Un mini tornado sulla spiaggia di Cefalù. Paura tra i bagnati – [Foto e Video]

Il fenomeno non è certamente nuovo a Cefalù, dove usualmente è possibile scorgere la formazione di trombe marine in mare aperto. Tuttavia il fenomeno di ieri è stato alquanto inusuale poichè la tromba marina formatasi in acqua si è spostata in direzione della spiaggia e dei bagnanti assumendo i connotati tipici di un mini-tornado, sollevando in aria sabbia e oggetti.

Il fenomeno è durato pochi minuti, sufficienti a inondare i social di foto e video. Solo tanta paura per i bagnanti che hanno assistito dal vivo al fenomeno metereologico, fortunatamente però come annunciato dal sindaco Lapunzina non ci sono state conseguenze gravi.