Un paio di aggiornamenti sul libro CastelbuonoStoriE

Gentili lettori,

giusto alcune doverose precisazioni e indicazioni sul libro CastelbuonoStoriE.

Ovviamente, il primo blocco di copie è andato letteralmente a ruba e non solo per le cinquemila copie che il sindaco ha voluto acquistare, rigorosamente di tasca propria, per sovvenzionare la nostra lodevole iniziativa editoriale. Sic stantibus rebus, abbiamo provveduto ad effettuare un nuovo ordine che, dato il particolare periodo, non potrà che essere evaso nei primi giorni di gennaio. Di questo inconveniente ci scusiamo con quanti, fra voi, pensavano di poterlo avere prima di Natale. Sono tuttavia disponibili, pronti per la consegna, le ultime copie in bianco e nero.

Tenete presente che il libro NON sarà disponibile in libreria e neppure nelle migliori salumerie. Come è stato anticipato su queste pagine, si potrà acquistare ESCLUSIVAMENTE on lain entrando nell’apposito spazio previsto sotto la testata CastelbuonoLive di questo blog.

Il pagamento, per motivi fiscali e di tracciabilità, avverrà ESCLUSIVAMENTE attraverso bonifico bancario, i dettagli del quale vi verranno comunicati in risposta alla vostra mail di prenotazione e, comunque, non prima che il libro sia fisicamente nelle nostre disponibilità. Non si ritiene ci sia alcun bisogno di pagare anticipatamente.

Il ritiro a mano del libro, solamente dopo che avrete predisposto il bonifico e questo sarà verificabile, avverrà grazie alla cortese collaborazione di due nostri cari amici: Emilio Minutella, del premiato atelier de photographie, Ncap’u ponti, e Gianluca Di Garbo, titolare dell’antica tabaccheria De Paparoni, â Stratalonga.

Per ogni altra vostra domanda o richiesta, anche di denaro, potete utilizzare la mail del libro castelbuonostorie@gmail.com

Sperando di avere dato risposta ai vostri diversi interrogativi, approfittiamo della presente per ringraziarvi della pazienza, della simpatia e dell’affetto ma soprattutto per formularvi i nostri più sinceri auguri di un felice e prospero Anno Nuovo