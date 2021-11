Padre Antonino Di Giorgi, storico arciprete di Castelbuono ha compiuto 99 anni.

In occasione di questo evento, il reverendo ha avuto un pensiero speciale per le case di riposo operanti a Castelbuono finalizzato all’acquisto di un oggetto utile per gli ospiti delle due comunità.

L’auspicio di Padre Antonino è di poter festeggiare nel 2022 i suoi cento anni senza più l’incubo della pandemia.