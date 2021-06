Un servizio su Castelbuono in onda su Bell’Italia in viaggio (LA7)

La puntata di Bell’Italia che che vedrà Castelbuono protagonista andrà in onda domani alle 14.00 su La7. Castelbuono è tra le 10 tappe di “Bell’Italia in viaggio”, un nuovo programma televisivo che andrà in onda su La7. Un viaggio in 10 tappe alla scoperta delle regioni e delle tradizioni della nostra penisola, che incontrerà territori e culture diverse. A guidarlo è l’attore, sceneggiatore e conduttore televisivo Fabio Troiano.