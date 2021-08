Un successo il “vaccino day” all’I.I.S. Luigi Failla Tedaldi di Castelbuono

Sì è svolta ieri lunedì 9 agosto, presso la sede del Liceo Scientifico di c. da Rosario a Castelbuono, la giornata dedicata alla somministrazione del vaccino per il personale scolastico, per gli studenti frequentanti l’IIS Luigi Failla Tedaldi e i loro familiari.

L’evento, il cui obiettivo è la ripresa delle attività didattiche in presenza all’insegna della massima sicurezza e per un ritorno alla libertà, ha visto una buona partecipazione. Sono state somministrate, infatti, un totale di 105 dosi di vaccino Pfizer.

Piena soddisfazione viene espressa dal Dirigente dell’Istituto Alberto Celestri che così commenta …”in questo momento c’è la necessità di fare tutti gli sforzi necessari per rendere la campagna di vaccinazione ancor più efficace e rapida”.

“L’aver messo a disposizione i locali scolastici ha anche un valore altamente simbolico: dai vaccini e con i vaccini si riparte per tornare a stare insieme e rendere vive le nostre comunità”.

“Questo non sarebbe stato possibile senza il grande lavoro frutto della sinergia e collaborazione tra Enti fin qui istaurata con il Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Cefalù, con il Comune di Castelbuono, con i volontari della Protezione Civile di Castelbuono”.

Un sentito ringraziamento, conclude il Dirigente, va a tutto il personale scolastico che ha contribuito nella riuscita dell’iniziativa, alla prof.ssa Lucia Maggio, al prof. Giuseppe Peri, ai medici in prima linea dott. Pietro Abate, dott. Salvatore Putiri e a tutto il personale infermieristico, al Direttore del Dipartimento dott. Carmelo Calcò, all’assessore del Comune di Castelbuono Anna Lisa Cusimano, ai volontari della Protezione Civile, tutti, protagonisti di questa particolare ed afosa giornata dedicata al mondo della scuola.