Un tempo si diceva che di burocrazia si muore. In tempi di Covid in Sicilia e a Castelbuono no

Verrebbe da commentare, quando si parla di Covid ovunque si parla di Castelbuono tranne che a Castelbuono.

Ci aggiorna il sindaco di Cefalù Lapunzina, ci aggiorna il sito Madonie News ma non ci aggiorna pagina Facebook del comune di Castelbuono meritandosi le garbate e crescenti ammonizioni dei concittadini preoccupati da questa nuova ondata.

La questione è nota. La nostra amministrazione non ci ha mai informato esattamente e puntualmente sull’andamento della pandemia a Castelbuono.

Ciascuno di noi ricorda i drammatici giorni dello scorso novembre e neppure dopo quella terribile esperienza possiamo dire che la comunicazione del nostro comune si sia adeguata, senza andare lontano, agli standard di un qualsiasi altro pari madonita o della provincia.

Inevitabilmente, durante questa terza ondata, un numero crescente di commentatori sui social ha chiesto nuovamente all’amministrazione maggiore precisione sui dati di diffusione del virus a Castelbuono e un nostro concittadino ha pubblicato la tabella del sito Madonie News supplendo alle carenze\deficienze istituzionali.

L’appunto non è piaciuto all’assessore al bilancio Andrea Prestianni che è intervenuto replicando “che il dato [da te] riportato è stato comunicato ufficialmente sulla pagina istituzionale del comune già da alcuni giorni, come avviene regolarmente da diversi mesi ogni qual volta arrivano comunicazioni dalle autorità sanitarie competenti”.

L’affermazione dell’assessore al bilancio Prestianni, però, merita una considerazione e una sottolineatura.

L’ex capogruppo non ha infatti messo a fuoco, non ha centrato il punto della questione. In piena emergenza, la pagina del comune ogni giorno, e si ripete ogni giorno, dovrebbe dare puntuale aggiornamento sulla situazione attuale nel nostro paese.

Se le comunicazioni delle autorità sanitarie competenti tardano ad arrivare, come ha affermato il neo assessore ed ex capogruppo, allora in questo caso il post quotidiano di aggiornamento dovrebbe riportare l’ultimo dato specificando a quale giorno risale l’ultima comunicazione.

In questo modo i cittadini sapranno ad un orario preciso quando e come trovare quello che cercano senza doversi districare tra post di foto e altre informazioni non pertinenti a questo periodo difficilissimo.

L’assessore Prestianni dovrebbe anche riflettere su un altro delicatissimo e più importante aspetto.

Quando scrive di comunicazioni delle autorità sanitarie competenti, sa certamente che i siciliani sono stati investiti da una certa sfiducia per quell’ufficialità che ci hanno predicato per vari mesi: quei dati falsi o spalmati hanno riguardato anche Castelbuono?

I nostri concittadini si sono sempre lamentati dei dati incomprensibili di Castelbuono ma almeno hanno confidato che fossero veritieri.

E’ vero anche che la cocciuta monofunzionale comunicazione del comune ha sempre riportato solo un dato: gli attuali positivi, dimenticandosi del resto.

Però in Sicilia si parla di morti spalmati ma a Castelbuono si parla di morti di Covid di cui non c’è nessuna traccia e verrebbe da chiedersi se si tratta di morti inventati oppure dimenticati.

Risponda a questa domanda la politica e l’amministrazione.

A chi dobbiamo credere: alle lacrime di un caro congiunto o ad un foglio di carta bollata? Ci chiariscano una volta per tutte se i numeri scritti nero su bianco della pandemia fanno più paura della pandemia stessa.

Un tempo si diceva che di burocrazia si muore. In tempi di Covid in Sicilia e a Castelbuono no.