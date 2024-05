“Una generazione di pastori”: in arrivo il nuovo docufilm sulla vita di Giacinto Cangelosi

Dopo due anni dall’uscita del primo docufilm che raccontava la giornata tipo del pastore madonita Giacinto Cangelosi, Daniele Li Volsi regista e videomaker palermitano, con la collaborazione di Massimo Palmigiano, che ha curato le riprese drone, e del maestro Emanuele Pennisi, che ha composto la musica, presentano

il nuovo docufilm “Giacinto: una generazione di pastori”.

Il protagonista principale adesso è nonno Giovanni, padre di Giacinto, che racconta come la sua famiglia porta avanti da sei generazioni il mestiere della pastorizia nel territorio madonita. Nonno Giovanni incanterà con i suoi aneddoti, arricchiti da parole a molti sconosciute come “a metà purcina”, “pà ranne”, “scarpe a corda”. Tra i protagonisti anche Giovanni, figlio di Giacinto, che oggi si occupa dell’allevamento delle capre di famiglia.

Se siete curiosi di conoscere questa nuova storia non vi resta che cliccare su questo link

venerdì 17 maggio alle ore 21 per assistere alla Première del docufilm.