Una mano per Castelbuono: alla bottega del Caffè mascherine chirurgiche al prezzo di costo

La bottega del caffe’ con questa iniziativa permette a tutti i cittadini di acquistare mascherine di protezione di tipo “Chirurgiche” a prezzo di costo, €0,25Centesimi a mascherina, senza dunque usufruire di alcun guadagno. Ci teniamo a sottolineare che fino ad oggi il costo delle mascherine presso la nostra bottega e’ stato di €0,50Centesimi a pezzo. Siamo disposti a dare una mano d’aiuto a tutta la cittadinanza (E negozianti) e proprio per questo che abbiamo deciso di effettuare ordini di mascherine a prezzo di costo. Gli ordini effettuati verranno consegnati entro 3/4 giorni dal giorno in cui viene sottoscritto l’ordine.

Tale gesto non ci permettera’ di guadagnare ma ci permettera’ di dare una piccola mano d’aiuto ai cittadini e ai negozianti di Castelbuono che in questo momento hanno riscontrato problemi nel trovare mascherine di protezione a basso prezzo. Risparmiare in questo periodo e’ fondamentale. Noi vi permettiamo farlo.

PER INFORMAZIONI E ORDINI:

-Contattaci sulla nostra pagina Facebook (Per info)

-Scrivici su WhatsApp 3770828562

-Numero fisso 0921.994739

Per effettuare l’ordine dirigersi presso la nostra bottega situata nel corso storico di Castelbuono, CORSO UMBERTO I 56, difronte Bar Cycas.

Inoltre vi ricordiamo che la nostra bottega viene giornalmente sanificata per permettere a noi e ai nostri clienti di effettuare gli acquisti in totale sicurezza. Con la speranza che questo inferno possa terminare il prima possibile, vi auguriamo un buon fine settimana, ricordandovi che siamo aperti anche domenica mattina dalle 09:00 alle 13:00.