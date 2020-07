Una mostra per celebrare un Secolo di Calcio a Castelbuono

Nel 1920 i castelbuonesi, con a capo il sindaco di allora, Mariano Raimondi, compiono un gesto eroico collettivo: con colletta popolare raccolgono i soldi per acquistare il Castello dei Ventimiglia.

Il Castello e la sua piazza sono stati in questo ultimo secolo, luogo di vita, di commercio, di sacralità, di svago, di condivisione e anche di sport.

Sì perché proprio il calcio, di cui abbiamo testimonianza negli ultimi anni venti, era lo sport che aveva luogo proprio in piazza castello.

Un secolo in cui la storia sportiva e calcistica ha visto alti e bassi, momenti tragici e momenti di gloria, ma vissuti sempre con grande passione.

La Supergiovane Castelbuono, con umiltà ed in quanto unica erede di questo secolo di calcio nel nostro paese, ha deciso di rendere onore a questi anni con una mostra dal titolo: “Un Secolo di Calcio a Castelbuono”.

In questi mesi abbiamo raccolto, tramite privati e attraverso il portale del MUVI del Centro Polis, importanti testimonianze sportive che hanno visto decine e decine di protagonisti, dentro e fuori dal campo.

Testimonianze fotografiche, cimeli e contenuti multimediali saranno esposti nello spazio del Centro Sud dal 31 luglio, giorno dell’inaugurazione (ore 18.00) fino all’8 agosto.

All’interno della mostra sarà ospitato anche un “corner” del Museo della Fondazione “Torneo delle Madonie” che conserva alcuni trofei vinti da rappresentative castelbuonesi nel suddetto Torneo.

Siamo consapevoli che nei cassetti e negli armadi di molti castelbuonesi c’è ancora qualche cimelio che merita di raccontare la storia del calcio a Castelbuono.

Pertanto cogliamo l’occasione per rivolgere un appello agli appassionati, castelbuonesi e non. Chiunque volesse “prestare” cimeli, fotografie, vecchie maglie, filmati che raccontino momenti della storia calcistica castelbuonese è il benvenuto.

La vostra partecipazione renderà ancora più corale questo evento e interpreterà lo spirito vero dello sport di unione e passione.

I materiali potranno essere consegnati fisicamente presso lo studio di Mariano Norata in via Vittorio Emanuele 68 oppure inviati via mail a asdsupergiovanecastelbuono@gmail.com nel caso di materiali digitali o digitalizzati.

L’appuntamento è quindi per il 31 luglio alle ore 18.00 presso il Centro SUD in corso Umberto I.

