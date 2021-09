Una raccolta fondi per il ritorno a Castelbuono di Padre Domenico

Una raccolta fondi per consentire il ritorno a Castelbuono di Padre Domenico Costanzo. Un gruppo di volontari – con il supporto di Castelbuono.Org – ha lanciato sulla piattaforma Eppela una campagna per coprire i costi di un anno di affitto e far avverare il grande desiderio del frate cappuccino, a lungo castelbuonese, di ritornare a vivere gli ultimi anni nella comunità che lo ha visto protagonista e amato.

«Oggi Padre Domenico – recita il testo della petizione – è anziano e bisognoso di assistenza continua. E’ giunto il momento di riportarlo a casa, nella sua Castelbuono. Attualmente vive a Troina, accudito dalle sorelle Verde, in una comunità che non sente sua, sostentato dalla sola pensione minima che basta – davvero a fatica – per le sole necessità ordinarie e talvolta neppure per le trasferte necessarie per i controlli. »

Qui il link per contribuire a sostenere l’iniziativa.

« Padre Domenico, Castelbuono è con te.

Ti rivogliamo qui. »