Uniti per le Madonie: siamo tutti per Geraci perché la sfida va oltre la gare

(Riceviamo e pubblichiamo) – Restano ormai solo 4 giorni per poter votare e fare votare Geraci Siculo al concorso che consacrerà il titolo di BORGO DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA. Al concorso che è ormai giunto alla sua ottava edizione, la Sicilia ha vinto questo titolo in 4 delle 7 precedenti edizioni (Gangi, Montalbano Elicona, Sambuca e Petralia Soprana). Speriamo che anche questa volta vinca la nostra regione con Geraci Siculo, che è anche il comune dove hanno la loro sede legale le Nostre Associazioni.

In queste ultime settimana la Sicilia si è mobilitata a tutti i livelli, con video, messaggi, comunicati e attività sui social che dimostrano che quando un’impresa è condivisa si riesce a mostrare tutta la forza e le potenzialità che la nostra Sicilia è in grado di mettere in campo. E che spesso risulta vincente. Per questo siamo fieri e crediamo che possiamo ben sperare di arrivare primi, anche se la concorrenza è altrettanto forte ed agguerrita.

UNITI PER LE MADONIE e CittadinanzAttiva Cefalù Madonie invitano tutti i Siciliani, ovunque essi si trovino, a spingere tutti ad impegnarsi nell’azione di promozione e e stimolo, affinché amici, parenti e conoscenti, in ogni parte del mondo possano esprimere il proprio voto on line, tramite il sito. Si può votare con ogni dispositivo per Geraci attraverso questo link: http://www.rai.it/borgodeiborghi/Sondaggio-Borgo-dei-Borghi-2021-6b12fa44-fc28-4fa8-969e-ac06ef3880d1.html. , Occorre prima registrarsi sulla stessa pagina, se ancora non si ha un account, poi esprimere il voto. Si può esprimere un voto ogni 24 ore fino al 21 Marzo.

La sfida va oltre il significato del risultato che insieme riusciremo ad ottenere nella gara televisiva. Perché promuovere Geraci deve significare promuovere tutta l’area del PARCO DELLE MADONIE, cioè invogliare i turisti Italiani ed esteri a programmare una vacanza in Sicilia, con quello che questo può significare in termini di immagine e di ritorno economico ed occupazionale.SE VINCE GERACI, VINCE IL PARCO DELLE MADONIE E VINCE LA SICILIA TUTTA

Franco Scancarello Coordinatore CITTADINANZATTIVA CEFALU MADONIE

Pino Di Martino Presidente UNITI PER LE MADONIE

NEI LINK CHE RIPORTIAMO I VIDEO PIU’ SIGNIFICATIVI CHE SONO STATI DIFFUSI PER IL CONCORSO TELEVISIVO

https://www.facebook.com/HyeracijProject/videos/197512532173387

https://www.google.com/search?q=GERACI+SICULO+BORGO+DEI+BORGHI+TUTTI+I+VIDEO+TRASMESSI+DA+TGR+SICILIA&sxsrf=ALeKk02Bm7EBWi-kRz9_cggCK4Z4zEokg%3A1616053289372&source=hp&ei=KQRTYMPCFNG6aa_ErKgO&iflsig=AINFCbYAAAAAYFMSO