Uso personale delle pagine web istituzionali. Il sindaco risponde alla Costituente

(Riceviamo e pubblichiamo) – Di solito, se non ricevo una nota indirizzata direttamente in qualità di Sindaco che riguardano questioni amministrative, non rispondo. Questo perché chi ha emesso la nota, rendendola pubblicala, non ha avuto la cortesia istituzionale di inviarla al Sindaco interessato. Tuttavia, questa volta farò un’eccezione, poiché la questione sollevata nella nota inviata al Segretario Generale e pubblicata sui blog locali è assurda e paradossale.

È sorprendente che i Consiglieri di minoranza abbiano ritenuto opportuno chiedere al Segretario Generale, e non al Sindaco, informazioni su un fatto che non è mai accaduto. Chiunque utilizzi i social media può facilmente accedere alla pagina Facebook del Comune di Castelbuono e noterà che non sono mai state pubblicate risposte alle loro interrogazioni.

Il 12 ottobre, abbiamo ritenuto opportuno rispondere all’interrogazione riguardante l’appalto per la sostituzione dei contatori, pubblicando la nostra risposta anche sulla pagina Facebook molta seguita dai cittadini. Abbiamo scelto di utilizzare questo canale di comunicazione per garantire a tutti coloro che seguono le attività del Comune di avere accesso a informazioni più dettagliate. Attualmente, stiamo procedendo alla sostituzione di 5500 contatori e riteniamo sia di fondamentale importanza che le famiglie siano informate sulle procedure di appalto.

Per quanto riguarda il sito istituzionale, ho notato che sono state pubblicate erroneamente due risposte all’interrogazione. Non si capisce perché queste due risposte siano state pubblicate e tutte le altre risposte alle interrogazioni no. Probabilmente, nell’inviare i comunicati alla stampa, per errore sono stati inviati al gestore del portale che ha pubblicato nella pagina del comune. Ci scusiamo per l’inconveniente e daremo istruzioni a chi gestisce il portale di non pubblicare più nessuna risposta all’interrogazione dei movimenti politici presenti in consiglio comunale.

Le critiche avanzate dal Gruppo di minoranza, che mi accusano dell’uso personale della pagina istituzionale del Comune”, sono sorprendenti, ma non più di tanto. Tuttavia, tali accuse sono prive di fondamento. Nella mia attività quotidiana, agisco in nome e per conto del Comune di Castelbuono, ad eccezione degli aspetti personali e familiari. Ho pieno diritto di utilizzare tutti i mezzi e le strutture del Comune, al fine di portare avanti le attività istituzionali.

Il sindaco Mario Cicero