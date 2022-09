Ascolta l'articolo

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che mercoledì 7 settembre p.v. dalle 8.30 verranno effettuate le vaccinazioni anti-covid 19 per soggetti fragili e per gli over 60 c/o il Poliambulatorio di Sant’Antonino.

L’Assistente Sociale dott. Claudio Viola

L’Assessore alle politiche sociali dott. Annalisa Genchi