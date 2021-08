Vasto incendio a Collesano nei pressi di contrada Croce – borgo Cammisini – [VIDEO]

Un vasto incendio partito nella notte dal bivio di Scillato sta interessando in queste ore i territori di Collesano. In particolare nel video in basso diffuso in diretta intorno alle ore 4.00 di oggi giovedì 5 agosto da un volontario dell’associazione A.N.A.S Collesano si vedono ancora una volta immagini impressionanti con un vasto fronte di fuoco che interessa una zona in cui sono presenti borgate residenziali.

Le contrade interessate sono contrada Croce e località Frassino, nel video il volontario specifica che chi può avvisi immediatamente i residenti di quella zona. Sul luogo sono presenti diverse squadre di addetti allo spegnimento e un Canadair.

Aggiornamento ore 8:00

Il fronte di fuoco si è esteso fino a contrada Chiusilla, eloquente il video in basso pubblicato da una utente Facebook