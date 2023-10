Venerdì 20 ottobre comincia Funghi Fest 2023. A Castelbuono, fino a domenica 22, si rinnova l’atteso appuntamento di grande richiamo turistico

Domani venerdì 20 ottobre prende ufficialmente il via la nuova edizione del “Funghi Fest” di Castelbuono che si svolgerà fino a domenica 22 ottobre 2023.

Il programma dell’evento, giunto alla diciassettesima edizione, ricalca il cachet che ha ben funzionato negli anni precedenti registrando un notevole successo ricco di degustazioni, mostre, convegni, musica, spettacoli, visite guidate, show cooking, laboratori ed escursioni.

Nella prima giornata di venerdì 20 ottobre è possibile visitare, sia in mattinata che nel pomeriggio, la mostra ed esposizione di reperti naturalistici presso il Museo Francesco Minà Palumbo. Sempre in tema di mostra sarà inaugurata al Centro Sud anche la personale di Franco Brancatelli “Omini rossi” che resterà aperta fino a domenica. Alle ore ore 17,30 saranno aperti gli stand espositivi lungo il centro storico ed alle 18,30 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità, mentre in serata il suggestivo palcoscenico di piazza Castello, ai piedi del medievale maniero che un tempo è stato la dimora del casato nobiliare dei Ventimiglia, ospiterà lo spettacolo musicale Max Zeroband, il tributo a Renato Zero.

Come sempre Funghi Fest offrirà uno straordinario e ricco percorso tra profumi, odori, sapori e colori che si articolerà in diverse aree della cittadina madonita. Un appuntamento che ha come obiettivo quello di valorizzare le eccellenze siciliane e la promozione dello stupendo territorio di Castelbuono e delle Madonie attraverso percorsi mirati alla riscoperta del gusto e alla dieta mediterranea.

“Una manifestazione di grande richiamo turistico – ha dichiarato l’organizzatore Jhonny Lagrua -, di rilevante importanza per la Regione Siciliana, che per l’edizione del 2023 ha come obiettivo principale,l’accoglienza del turista e l’ospitalità puntando sul grande valore che ha il turismo per lo sviluppo dei nostri centri, coniugando cultura, storia, tradizione insieme al gusto, grazie alla produzione dei prodotti locali. Condividere insieme significa crescere, confrontarsi, per un significativo sviluppo integrato e sostenibile in cui, grazie all’impegno di tutti, possiamo gioire e vivere il territorio in maniera positiva, capace di trasmettere i valori e i sani principi necessari per la crescita della nostra Castelbuono, per le Madonie, per l’Area Metropolitana di Palermo e per la nostra bellissima Sicilia. Vi aspettiamo nel cuore del Parco delle Madonie, per farvi vivere e gustare il nostro territorio