Vergogna a Piano Battaglia: la bellezza della natura deturpata dall’inciviltà di alcuni turisti

Foto di Matteo Orlando

Negli ultimi fine settimana, la località sciistica di Piano Battaglia, si è trasformata in un triste scenario di sporcizia e degrado. Nonostante la bellezza mozzafiato dei paesaggi innevati e la freschezza dell’aria pulita, questo paradiso naturale viene sistematicamente deturpato dall’inciviltà di alcuni turisti incivili che lo frequentano.

È ormai una consuetudine trovare cumuli di immondizia abbandonati nei parcheggi, lungo strade e sentieri. Bottiglie di plastica, lattine, sacchetti, scarpe, indumenti e rifiuti di ogni genere vengono lasciati senza alcun riguardo per l’ambiente. Questo comportamento è non solo vergognoso, ma dimostra una scarsa sensibilità ambientale da parte di chi, invece di godere della natura, la distrugge.

La situazione peggiora di fine settimana in fine settimana, e ci si chiede dove siano gli organi preposti al controllo. La mancanza di sorveglianza e di sanzioni adeguate sembra aver dato carta bianca a coloro che non rispettano le regole. Sarebbe auspicabile un aumento della presenza di forze dell’ordine e personale addetto al controllo, insieme a campagne di sensibilizzazione per educare i visitatori al rispetto dell’ambiente.

Non si può continuare a tollerare questo stato di cose. La bellezza di Piano Battaglia e delle Madonie in generale appartiene a tutti, e tutti dobbiamo impegnarci a preservarla. È necessario un cambio di mentalità, un’educazione al rispetto della natura. I turisti devono comprendere che la montagna non è una discarica, e che ogni piccolo gesto di inciviltà contribuisce a rovinare un patrimonio naturale di inestimabile valore.

A portare alla luce la gravità della situazione è stato il naturalista Matteo Orlando, che attraverso alcune foto pubblicate sui social ha mostrato tutto il degrado in cui versa lo stato di quei luoghi.