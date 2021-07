Via Mazzini, venerdì 2 luglio seconda dose pfizer per i “prima dose” del 29 maggio e dell’1 giugno

Venerdì 2 luglio vaccino modalità “drive-in”, per i soggetti che dovranno effettuare la seconda dose di “pfizer” avendo ricevuto il primo vaccino in data 29 maggio in via Mazzini-Campo sportivo e 1 giugno presso l’ASP di Sant’Antonino.

Gli over 80, i soggetti fragili, i cargiver e coloro che hanno fatto la prima dose “pfizer” nelle date sopra indicate , riceveranno la seconda dose a Castelbuono in data 2 luglio in via Mazzini-campo sportivo. Si ricorda che sono necessari i modelli A e C già compilati.

I modelli possono essere ritirati in comune (portineria) o richiederli via mail a culturaeturismo@comune.castelbuono.pa.it Il luogo rimane via Mazzini Gli orari di drive in andranno per categoria o cognome: Categoria over 80 ore 9:00 i cognomi che iniziano per ABCDEF ore 10:30 i cognomi che iniziano per GHIJKLMN ore 11:30 i cognomi che iniziano per OPQRSTUVWXYZ ore 12:15 soggetti che hanno ricevuto il vaccino il 1 giugno ore 12:40 Per i soggetti che sono stati vaccinati con Astrazeneca il 1 maggio e pfizer l’11 giugno in via Mazzini- Campo sportivo nei prossimi giorni daremo informazioni sulle date del drive in.