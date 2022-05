Vincenzo Campo a Kerpen è 13esimo. Primo tra gli italiani

Ascolta l'articolo

L’esperienza del pilota Castelbuonese Vincenzo Campo, con il team Maccaferri Racing, al “GKC Pre2000 Cup 2022” del circuito tedesco di Kerpen si è conclusa discretamente.

Nel WarmUp della domenica mattina Campo realizza il nono tempo che fa ben sperare. In Gara1 risale e conquista costantemente posizioni, purtroppo però finisce fuori pista al 12esimo giro. In Gara2 parte dal 26esimo posto, ma comincia a recuperare velocemente posizioni.

Purtroppo però a causa di un problema tecnico al carburatore Campo si trova a guidare il Kart con una mano sul volante e l’altra sul filtro del carburatore per ovviare al possibile distacco di quest’ultimo. Effettua in queste condizioni 15 giri di gara, accontentandosi, a causa della stanchezza, del 13 esimo posto. E’ il primo degli italiani in gara a classificarsi, grazie anche al team Maccaferri che ha svolto un gran lavoro sul telaio e sul motore.