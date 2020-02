Vincenzo Campo premiato a Volanti d’Oro 2020

Lo scorso 9 febbraio 2020 a Barcellona (ME) si è svolta Volanti ‘D’Oro, la festa del motor sport siciliano ideata da Marcus Salemi.

Tra i protagonisti premiati nel mondo dell’automobilismo siciliano non è mancato uno spazio per il karting con i premi ai piloti vincitori di tornei regionali e protagonisti in ambito internazionale. Il castelbuonose Vincenzo Campo è stato premiato per riconosciuti meriti sportivi grazie al 3° posto conquistato alla Internazionale KFA 100cc Series nella finale divisione B e per le partecipazioni a diverse gare oltre lo stretto.