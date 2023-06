Vincenzo Campo punta all’estero: correrà in una gara nazionale tedesca

Dopo aver ottenuto l’8º e 5º posto nella recente gara a Lonato (BS), Vincenzo Campo si prepara a cimentarsi all’estero nella gara Nazionale tedesca di karting ADAC nella categoria 100cc storica. Si tratta di una competizione di grande rilevanza chiamata “Pre2000 Cup 2023”, organizzata dalla serie GKC100cc. La gara si terrà il 17-18 giugno presso la pista di Oppenrod (DE), situata a nord della città di Francoforte.

Campo sarà l’unico pilota italiano ad affrontare questa sfida oltre confine. Recentemente, come ha annunciato attraverso i social media, ha stretto una felice e significativa collaborazione con la prestigiosa azienda milanese OUTLET DIVANI, leader nel settore in Italia. Questo accordo gli fa sperare di poter partecipare ad altre competizioni all’estero in un prossimo futuro, chissà mai cosa riserverà.

Oltre ai ringraziamenti a varie attività come il Comune di Castelbuono, Antico Baglio, Giardino di Venere, Sesto 6 Sesto, Cicero&Meli SRL, Michele Prisinzano, Bar Club Rosanero e Biscotti Tumminello, Campo estende i suoi ringraziamenti ad altre attività fuori dal suo paese, come Tramuto Auto Palermo e il kartodromo Gilles Villeneuve Pergusa.

Infine, un sentito ringraziamento è rivolto al team Maccaferri per aver supportato e reso possibile questa impegnativa trasferta.