Vincenzo Porretto è il nuovo allenatore della Supergiovane Castelbuono. Domani sabato 17 giugno la presentazione ufficiale

La Supergiovane Castelbuono è lieta di comunicare di avere affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Vincenzo Porretto.

Dopo gli accordi intervenuti nei giorni scorsi, il tecnico palermitano, che vanta al suo attivo numerose esperienze anche in club di categoria superiore, sarà presentato alla stampa ed alla tifoseria nel corso di una conferenza che si svolgerà domani sabato 17 giugno 2023 alle ore 11,30 presso Casa Speciale, in piazza Margherita.

Il nuovo allenatore per la stagione sportiva 2023/2024, che vedrà impegnata la Supergiovane per la prima volta nel campionato calcistico di Eccellenza, la massima serie dilettantistica regionale, sarà presentato dalla dirigenza oro-nero con il presidente Giuseppe Vaccaro in testa.