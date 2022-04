Vistosa crepa sul pilone del viadotto presso svincolo Pollina-Castelbuono. Preoccupazione degli automobilisti

Ascolta l'articolo

Condividiamo le foto postate su Facebook da un autista che ogni giorno per lavoro percorre l’alto viadotto in prossimità dello svincolo Pollina-Castelbuono. Le foto mostrano chiaramente che il cemento sgretolatosi in un punto di uno dei piloni del viadotto ha lasciato una vistosa crepa. Inoltre dalle foto si evince che segni di deterioramento sono presenti in altri punti più in alto. Giustamente le foto hanno allarmato diversi cittadini che ora si interrogano su quali siano le reali condizioni di sicurezza del viadotto.