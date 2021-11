Vittoria di Vincenzo Campo a Macerata | “Trofeo San Martino 2021”

Sulla pista di Corridonia in provincia di Macerata il castelbuonese Vincenzo Campo ha trionfato nella gara nazionale Aci Sport Club “Trofeo San Martino 2021” valevole per il campionato nazionale “Cup of the Champions 100 cc”. Nonostante una partenza lontana dalla pole position, Campo, assistito dall’ottimo Team Maccaferri, a causa di un contatto di gara subito in pre-finale ha dovuto recuperare parecchie posizioni, conquistando il primo posto di classe e dunque il meritato successo.