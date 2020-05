Ypsigrock Festival verso l’annullamento dell’edizione 2020

Ormai è abbastanza chiaro, l’estate siciliana 2020 dei grandi concerti e dei Festival non avrà luogo. Come riporta oggi il Giornale di Sicilia sono parecchi gli eventi annullati in tutta l’isola. Sulla questione è stato interpellato anche Gianfranco Raimondo, direttore artistico di Ypsigrock insieme a Vincenzo Barreca, il quale dichiara che anche se non c’è ancora una decisione ufficiale, si è comunque orientati verso l’annullamento dell’edizione 2020 prevista dal 6 al 9 agosto.

Annunceremo la decisione definitiva a breve – afferma Raimondo – ma le restrizioni governative non sono applicabili e poi saremmo già in ritardo con la vendita dei biglietti e la promozione.