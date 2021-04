In alto l’intervista video al dott. Vincenzo Barreca, andata in onda questa mattina su Rai 3, nel corso della trasmissione di approfondimento giornalistico Buongiorno Regione condotta dalla giornalista Loredana Cacicia.

Vincenzo Barreca, in qualità di co-fondatore e co-direttore artistico di Ypsigrock festival è stato intervistato in merito al progetto europeo SMA! ossia Acceleratore per un modello sostenibile di festival musicali nelle aree periferiche del continente, di cui l’associazione Glenn Gould è capofila.

Il progetto, che ha una durata triennale, vede appunto come come capofila l’Associazione Culturale Glenn Gould e coinvolge realtà professionali in Estonia, Germania, Spagna, Macedonia e Italia.