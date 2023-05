Ypsigrock presenta il corso per volontari a Casa Speciale nell’ambito del progetto Safe Place

Mercoledì 24 maggio alle 16:30 presso Casa Speciale, Ypsigrock Festival terrà il workshop per gli attuali e futuri volontari di festival e di eventi culturali in genere in cui si spiegheranno le principali caratteristiche di essi, le figure professionali coinvolte e i vari settori in cui sono impiegati.

Mercoledì 24 maggio alle 16:30, presso Casa Speciale, Ypsigrock Festival terrà un workshop per attuali o aspiranti volontari in cui si spiegheranno le principali caratteristiche dei festival musicali – e degli eventi culturali in generale – le figure professionali che vi prendono parte e i vari settori in cui sono impiegate.

Il workshop vedrà la partecipazione dei partner europei del progetto Safe Place: RAUM3, organizzatore di Haldern Pop (Germania); Taksirat, organizzatore di D Festival (Macedonia del Nord); Nous (Italia); Bjcem (Belgio); Music Estonia e Vita Tiim (Estonia).

Safe Place è il progetto Erasmus Plus che mira alla responsabilizzazione, valorizzazione e professionalizzazione dei volontari dei festival attraverso corsi di formazione e tirocini che si conclude con il rilascio della certificazione Youth Pass.