Ypsigrock, rimasti pochissimi abbonamenti ancora disponibili. Probabile sold out a breve

A un mese dall’evento, segnaliamo che sono rimasti gli ultimi abbonamenti Full Festival Pass (validi quattro giorni, dal 10 al 13 agosto)!

più del 90% degli abbonamenti è stato già venduto!

Se andranno sold out online in prevendita, non saranno disponibili ulteriori abbonamenti al Box Office a Castelbuono.

Se siete interessati, vi consigliamo quindi di acquistarli per non rimanere senza!

Vi ricordiamo che giovedì 10 agosto è già sold out.

Inoltre, i biglietti giornalieri per venerdì 11 agosto sono in rapido esaurimento (70% venduti)!

Per acquistare: https://dice.fm/event/6baw7-ypsigrock-2023-full-festival-pass-10th-aug-piazza-castello-castelbuono-tickets