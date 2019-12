Zone franche montane, l’Ars approva il disegno di legge

“Esprimiamo apprezzamento per l’importante traguardo raggiunto dall’Ars che ha approvato il disegno di legge voto sull’istituzione delle agevolazioni fiscali per i comuni montani. Si tratta sicuramente di uno strumento fondamentale per la crescita di questi territori che introdurrà forme di fiscalità di vantaggio e rappresenterà un significativo elemento di novità nell’attuale contesto economico, interamente concentrato sulle crisi finanziaria della Regione e delle amministrazioni locali ”.

Questo il commento di Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia, che aggiungono: “Adesso ci auguriamo che anche il Parlamento nazionale dia parere favorevole per garantire un’occasione di rinascita e rivitalizzazione a molti di questi comuni che purtroppo rischiano la desertificazione”

Anche una rappresentanza del Comune di Gangi: il sindaco Francesco Migliazzo, l’assessore Giandomenico Lo Pizzo e due rappresentanti del centro commerciale naturale di Gangi, Alberto Virga e Santo Sauro hanno seguito la seduta dell’Assemblea regionale Siciliana, che ha dato il via libera alle zone franche montane. La legge, se arriva il via libera di Senato e Camera, prevederà esoneri finanziari per i comuni con meno di 15 mila abitanti e a 500 metri sul livello del mare a rischio spopolamento. Le agevolazioni prevedono: riduzione dell’Imu per le nuove attività nei locali sfitti, esonero da contributi a scalare per le imprese, l’Iva agevolata, e agevolazioni per le startup. Una importante boccata d’ossigeno per le attività economiche e le imprese delle le aree interne. Il sindaco Migliazzo e l’assessore Lo Pizzo in una nota si complimentano con “il comitato organizzatore, associazioni di categoria, sigle sindacali e soprattutto con i 132 sindaci che hanno creduto in questa iniziativa che è solo un primo, ma importante passo”