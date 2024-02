31esima Maratona Telethon. A Castelbuono il numeratore tocca un altro risultato record: 14.545,00 euro

(Riceviamo e pubblichiamo) – Gentili Castelbuonesi e sostenitori di Telethon a qualsiasi titolo vicini e lontani.

E’ con grande piacere che a nome di Fondazione Telethon, che mi pregio di rappresentare, torno a scrivervi.

Come sapete, lo scorso dicembre, insieme abbiamo fatto qualcosa di grande, siamo stati protagonisti di una grande vittoria, una vittoria per la ricerca.

A conclusione della 31esima Maratona Telethon, il numeratore ha fermato la sua corsa su un altro risultato record: 14.545,00 euro.

Castelbuono si è scoperta ancora più generosa, e il risultato degli anni precedenti (già eccezionale nel 2022 € 13.710,00 e nel 2021 € 10.071,00) è stato superato.

Con grande orgoglio insieme a Luca Cordero di Montezemolo, nostro instacabile Presidente e alle amiche preziosissime Maria Madonia, Francesca Mazzola, Marienza Cicero, Laura Antista, Anna Lisa Cusimano, Veronica Valdesi, Anna Carapezza e Graziella Neglia e con tutti i sostenitori, vicini e lontani, desidero condividere questo risultato, che rispecchia in pieno la fiducia che i Castelbuonesi e tanti amici madoniti hanno per Telethon.

Un’incredibile mobilitazione e partecipazione da parte di chi ha scelto ancora una volta di stare a fianco di Fondazione Telethon.

Alleanze e legami di valore costruiti nel tempo e che raccontano una storia lunga, importante e bellissima. Lunga perchè è nata oltre 30 anni fa, importante perchè parla del desiderio di sconfiggere le malattie genetiche rare, bellissima perchè è scritta, vissuta e costruita da tante persone a volte diverse, a tratti lontane, eppure vicinissime.

Insieme abbiamo donato il nostro tempo, la nostra passione, le nostre competenze, abbiamo distribuito cuori di cioccolato: in piazza, nelle scuole, negli uffici, attraverso amici e parenti, dimostrando che la ricerca è un’impresa collettiva che ha bisogno del sostegno di tutti per poter continuare a donare speranza e risposte concrete.

Sono stati giorni emozionanti, a volte frenetici, affrontati con dedizione, giorni ricchi di soddisfazione, con la consapevolezza di contribuire a dare speranza a chi lotta contro una malattia genetica rara.

Telethon è un’esperienza faticosa, una vera e propria prova di restistenza fisica, ma tutte le volte indimenticabile. E’ sempre straordinario vedere come il pubblico reagisce con prontezza, con entusiasmo, con uno spirito di solidarietà meraviglioso e inaspettato.

La maratona è stata animata da varie iniziative che si sono snodate prima e durante la manifestazione:

dall’incontro “insieme possiamo fare grandi cose”, che ha dato inizio alla maratona, ai “mercatini della solidarietà”, dalle note musicali ai passi di danza, dalla distribuzione dei cuori di cioccolato alla divulgazione del messaggio sull’importanza del supporto alla ricerca scientifica.

E’, dunque, un atto dovuto, oltre che sentito, il più vivo ringraziamento, espresso nei confronti di quanti si sono attivati con notevole entusiasmo, permettendo il ripetersi di un’esperienza di grande sensibilità umana.

Un dovere morale che coinvolge tutti, perché se oggi tante persone con una malattia rara hanno la possibilità di guardare al futuro con fiducia, è proprio grazie ai progressi che la ricerca scientifica ha compiuto in questi anni.

Il nostro impegno non può finire come diceva la sig.ra Susanna Agnelli, fino a quando non sarà posta la parola “cura” su ogni malattia.

E noi della squadra Telethon ci mettiamo il cuore, la passione e la determinazione.

La ricerca dona… dona per la ricerca…

Grazie di cuore a tutti

La Responsabile, Mariella Pitingaro