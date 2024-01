Al via a Castelbuono nuovi percorsi gratuiti di istruzione per  giovani  da 13 a 17 anni

A Castelbuono sono aperte le iscrizioni a nuovi percorsi gratuiti di istruzione rivolti a ragazzi e ragazze che, dopo la terza media, desiderano acquisire competenze professionali per inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.

Per l’anno scolastico formativo 2024-2025, a Castelbuono, sono previsti i seguenti corsi: cuoco, pasticciere, addetto all’accoglienza turistica, operatore di sala e operatore informatico

Si tratta di corsi IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, che rappresentano una valida alternativa alla scuola superiore perché consentono di assolvere l’obbligo di istruzione e, contemporaneamente, di ottenere un titolo valido – al pari di quello scolastico – riconosciuto a livello nazionale.

I percorsi, in particolare, sono finalizzati al rilascio di un attestato di qualifica professionale (al termine del terzo anno) e di un diploma professionale (al termine del quarto anno).

Si tratta di una particolare offerta di formazione, parallela alla scuola statale e di uguale valore. Il suo obiettivo è formare ragazzi che intendono inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro e quindi, pur richiedendo impegno e costanza, si svolgono in modo molto diverso dalla scuola dell’obbligo tradizionale. Le lezioni, infatti, prevedono modalità didattiche innovative e più vicine alle richieste del mercato: oltre alla formazione in aula, verranno realizzati laboratori esperienziali e saranno programmate visite guidate e stage in azienda.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.csaaurora.it, oppure chiamando ai numeri 0921639962/3393162344 o direttamente presso la sede di Castelbuono in Via Geraci 4.