Al via Fnas Lab II Edizione. Talk, spettacolo partecipativo e formazione per l’arte nello spazio pubblico

Fnas Lab, percorso di formazione dedicato ad artisti multidisciplinari che operano nell’ambito delle arti performative in spazi pubblici, apre l’1 Ottobre alle ore 16:00 con un talk presso la Sala del Principe del Museo Civico di Castelbuono sulla tematica “Arte, Comunità e Partecipazione” con interventi di relatori e artisti provenienti da importanti centri culturali italiani. Il talk è aperto alla cittadinanza ed alle Associazioni del territorio.

A seguire, alle 18:30, Piazza Margherita sarà lo scenario dello spettacolo pluripremiato in tutta Europa Steli a cura della Compagnia Stalker Teatro.

Steli è un intervento urbano interattivo, un gioco emozionante adatto a tutto il pubblico, un’installazione/performance dal forte impatto visivo e musicale.

Partendo dall’idea di “abitare” i luoghi del quotidiano, i performer con la collaborazione degli spettatori creeranno un’originale costruzione scenica, un’architettura ambientale essenziale, colorata e partecipata.

Gli spettatori si ritroveranno così catturati in una sorta di happening, evento unico e

irripetibile che fonde gli elementi della creazione artistica e del gioco collettivo, del rito comunitario e della festa.

La compagnia Stalker Teatro è attiva professionalmente dagli anni ’70 nel campo della performance art ed è riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; sviluppa la propria ricerca nel rapporto tra performance e arti visive, producendo spettacoli ed eventi partecipati con una forte vocazione sociale. Le produzioni della compagnia sono state presentate in diverse location e festival internazionali in Europa e oltre.



Fnas Lab procede inoltre con gli appuntamenti dal 2 all’8 Ottobre dedicati alla formazione per gli artisti in residenza a Castelbuono, coinvolgendo i luoghi e gli abitanti della zona “Vetriera”. La formazione sarà coordinata dall’artista Caterina Moroni e vedrà diversi momenti di partecipazione attiva e di dialogo tra gli artisti e la realtà ospitante.

Gli eventi sono organizzati da FNAS (Federazione Nazionale delle Arti in Strada) e dall’Associazione Il Cinghiale e la Balena con il sostegno del Museo Civico di Castelbuono e del Comune di Castelbuono.