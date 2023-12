Avvio interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e intercomunali

Come Amministrazione Comunale, stiamo lavorando attivamente per ottenere tutti i fondi disponibili dalla Regione Siciliana, sia direttamente che attraverso gli Enti di riferimento, per avviare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e intercomunali di nostra competenza.

A partire dalle prime settimane di gennaio, inizieranno i lavori già finanziati sulla strada Piano Monaci verso Cassanisa. Questi lavori includeranno la pavimentazione e la messa in sicurezza delle frane che interessano la strada. Abbiamo già predisposto una perizia di 1.000.000 di euro per la strada Liccia, Piano Sempria.

Stiamo inoltre preparando due perizie per la circonvallazione dell’elisuperficie al bivio di Piano Monaci e la circonvallazione che dal bivio del Cimitero porta alla provinciale per Isnello.

Con Determina n. 389 del 20 dicembre 2023, abbiamo ottenuto un finanziamento di 500.000 euro dall’ESA, per la manutenzione straordinaria della strada che parte dalla SS 286 a Marcatagliastro. Questo è un chiaro segno dell’impegno e della volontà dell’Amministrazione Comunale di rispondere alla delicata situazione di manutenzione delle strade di nostra competenza.