Avviso pubblico finalizzato alla selezione di anziani, disabili e fragili ai quali erogare servizi gratuiti

L’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito del PNRR, ha emanato uno specifico Avviso Pubblico volto a dare attuazione alla Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’llnione europea – NextGenerationEU nei limiti di una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro e per 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);

L’intervento mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e/o il miglioramento di quelli esistenti, favorendo l’aumento del numero di destinatari e/o la qualità dell’offerta, anche facilitando il collegamento e l’accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi, sotto forma di trasferimenti destinati alle autorità locali;

Con Decreto n. 440 del 09.12.2022 il Progetto “Servizi di comunità” presentato dal Comune di Castelbuono, nella qualità di comune capofila dell’Associazione temporanea di Scopo è stato ammesso a finanziamento;

Tutto ciò premesso, si invitano i soggetti potenzialmente beneficiari delle attività precedentemente descritte, ovvero le persone aventi un’età maggiore di 65, i soggetti disabili ed i soggetti fragili che sono interessati a fruire gratuitamente dei servizi previsti dal progetto a presentare domanda presso il protocollo del comune di rispettiva residenza compilando l’allegato modello di domanda, entro e non oltre le ore 14,00 del 09 maggio 2024.