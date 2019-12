Capodanno 2020, scatta il divieto di vetro, lattine e superalcolici nel centro storico di Castelbuono

Saranno in vigore dalle 18.00 del 31 dicembre fino alle 6:00 del 1 gennaio le disposizioni relative all’ordine pubblico in occasione del Capodanno a Castelbuono.

In particolare, secondo quanto si legge nel testo dell’Ordinanza, vigerà il divieto di vendere e\o somministrare bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro e lattine e inoltre sarà vietata la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche.

Il divieto è esteso e valido solo per le attività ricadenti in Piazza Matteotti, via Umberto I, Piazza Margherita, via Sant’Anna, Piazza Castello e nel raggio di 50 metri delle via adiacenti.

Ricordiamo che alle 23.45 in Piazza Margherita inizieranno i festeggiamenti per il Capodanno 2020, con i previsti giochi pirotecnici, e la musica proposta dai Barracuda e dal DJ Brown e la somministrazione di bevande con stand del Do House e del Club Rosanero.

L’ordinanza comunque ripropone il divieto del vetro senza alcuna prescrizione per lo stretto utilizzo di alternative plastic free e comunque biodegradabili, esattamente come previsto nella mozione approvata il 15 febbraio 2019 dal Consiglio Comunale, questione peraltro sollevata in questo articolo e che, ancora una volta, non ha avuto alcun seguito.