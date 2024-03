Caso Striano, Genchi: «Indagare sul sistema di cui lui era pedina»

«La privacy nelle indagini giudiziarie è come pretendere che un ginecologo visiti una paziente senza farla spogliare. È necessario un accesso diretto, altrimenti le indagini giudiziarie non si possono fare, le facciamo fare all’intelligenza artificiale, che sta facendo un grosso progresso, anche se le posso garantire che la deficienza umana rimane sempre la stessa». A parlare è l’avv. Gioacchino Genchi intervenuto a ‘L’Italia s’è desta’, programma d’informazione di Radio Cusano Campus condotto dal direttore Gianluca Fabi e Roberta Feliziani. Durante la trasmissione si è parlato a lungo del caso Striano: «Si tratta di un reato molto grave – ha continuato l’avvocato Genchi – l’aggravante del fatto è che è stato commesso da un pubblico ufficiale sulla banca dati d’interesse pubblico».

«Striano dovrà spiegare il motivo delle interrogazioni»

E sulla possibilità che Striano non si muovesse da solo «la legittimità dell’accesso sta nel presupposto della delega – ha proseguito l’avvocato Genchi – quindi dovrà spiegare nell’ambito di quale delega ha fatto questa interrogazione. Difficilmente potrà motivare le interrogazioni su Conte mettendole in relazione con quelle di un noto calciatore o di un personaggio dello spettacolo, perché non mi pare che ci possa essere un collegamento tra i due soggetti. Però lui sarà tanto bravo da spiegarlo, così come è stato bravo a fare le interrogazioni. È la contestualità che mi lascia un po’ sospetto – ha proseguito – perché guardi che gli investigatori italiani, finanza, carabinieri, polizia, interrogazioni nelle banche dati ne fanno milioni di milioni» ha ribadito Genchi. «Si interrogano le cose più disparate per cercare un soggetto, è un continuo di interrogazioni alla banca dati. Se si dovessero cominciare a criminalizzare tutti gli investigatori che in Italia svolgono il loro lavoro in maniera zelante, intaseremmo le procure di migliaia di processi».

