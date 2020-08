CASTELBUONO CLASSICA Stasera gran finale con Alessio Pianelli e il Quartetto Oneiroi

Gran finale oggi, domenica 23 agosto, a Castelbuono per la sesta edizione di Castelbuono Classica. A salire sul palco del Chiostro di San Francesco (alle 21.15) sarà Alessio Pianelli, artista trapanese riconosciuto dalla critica come uno dei più talentuosi violoncellisti italiani della sua generazione. Con il suo virtuosismo tecnico, unito a un approccio naturale e assai istintivo allo strumento, Pianelli interpreterà pagine di Bach, Schumann e Boccherini insieme all’eclettico quartetto d’archi Oneiroi, che proporrà inoltre opere di Sjölin e Sørensen e un brano della tradizione lappone.

Sempre oggi, per l’ultimo degli eventi pomeridiani a ingresso libero, appuntamento alle 18.00 ai piedi del Castello dei Ventimiglia (nell’area antistante alla scalinata) con il recital del percussionista Sergio Calì, che alternerà musiche di Friedman, Massaro, Reifeneder, Michael Jackson e Chick Corea a proprie composizioni originali.

Lungo il solco tracciato nelle passate edizioni, Castelbuono Classica rinnova anche quest’anno il suo legame con le altre arti. In occasione della tre giorni musicale Putia Art Gallery ospita la mostra, curata da Stefania Cordone, del fotografo palermitano Luca Savettiere, di cui alcune opere sono state utilizzate per definire la comunicazione visiva della rassegna. Gli scatti, che l’artista ha realizzato nel 2018 a Cuba, raccontano il tema del viaggio, sia personale che collettivo, a tratti reale e ad altri metaforico, e acquisiscono ancor più forza evocativa in un periodo in cui la possibilità di viaggiare e di scoprire culture e luoghi diversi è limitata e, in alcuni casi, inibita del tutto.

Castelbuono Classica è organizzata da Moger Arte e Cultura, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Castelbuono e della Regione Siciliana – Ass. Turismo, Sport e Spettacolo e con la collaborazione di Almendra Music, Putia Art Gallery, Officine Grafiche, Primo Spazio e Adidì. I biglietti per il concerto di Alessio Pianelli & Quartetto Oneiroi (12 euro + ddp) sono disponibili presso Putia Art Gallery di Castelbuono oppure online su Eventbrite.it.

Nel rispetto delle direttive sul contenimento della diffusione del Covid-19 sono previsti l’obbligo di indossare la mascherina e di igienizzare le mani, il distanziamento dei posti a sedere (tranne per i familiari conviventi) e la vendita di biglietti esclusivamente in formato elettronico. Per info è possibile telefonare al 3206661258 o scrivere a info@castelbuonoclassica.it.