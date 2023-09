“Castelliana”, l’incontro conclusivo domani 30 settembre presso la Sala P. Lorenzo Marzullo

Sabato 30 settembre 2023, alle ore 17.30, nella Sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Badia, Via Roma), l’evento conclusivo di “CASTELLIANA”, per il Centenario della nascita di Antonio Castelli. Contestualmente, sarà presentata l’antologia “Tessere di luce” – Letture siciliane dal Duecento ad oggi – nelle cui pagine è riportato un interessante florilegio dell’opera letteraria del nostro geniale e raffinatissimo scrittore castelbuonese, cui meritatamente la nostra Biblioteca è intitolata.