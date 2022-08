Cefalù: nasce il Set.catalogo per registi e sceneggiatori di tutto il mondo

Ascolta l'articolo

Un catalogo fotografico per offrire ai registi e agli sceneggiatori di tutto il mondo i luoghi di Cefalù e del territorio che possono trasformarsi in set cinematografico.

L’iniziativa è del «Festival del cinema di Cefalù». Il Set.catalogo sarà on line a disposizione di registi e sceneggiatori di tutto il mondo che cercano un Set per le loro riprese. Le foto dovranno riprendere paesaggi e luoghi esterni ma anche interni di Palazzi, Ville, Abitazioni, Case storiche, Cortili etc…

Il set.catalogo raccoglierà le immagini di quei luoghi che sono scelti con l’occhio attento di chi ogni giorno scatta foto alla propria città e al territorio. Per questo il Set.catalogo, che sarà possibile consultare in qualsiasi momento, sarà uno strumento utile per registi e sceneggiatori di tutto il mondo che cercano un set per le loro riprese.

A quanti vogliono fare entrare una loro foto nel set.catalogo è chiesto di inviarne non più di tre entro il prossimo 15 agosto a questo indirizzo: set.catalogo@gmail.com

Tutte le foto che arriveranno saranno proiettate nel corso delle tre serate del Festival del cinema di Cefalù che si terrà all’Hotel Sea Palace dal 31 agosto al 2 settembre. Una giuria selezionerà le tre foto più belle che saranno pubblicate sulla copertina del prossimo Annuario del Festival del cinema che, con l’edizione del 2022, è stato distribuito in tutto il mondo in migliaia di copie.