Consegnati all’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana i tablet inviati all’Unione delle Madonie

Petralia Soprana – Consegnati all’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana i tablet che il Ministro Giuseppe Provenzano ha donato all’Unione delle Madonie.

Gli apparecchi sono stati recapitati questa mattina, in occasione degli auguri per l’avvio del nuovo anno scolastico, direttamente dal presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso che è anche il sindaco di Petralia Soprana.

Alla presenza dei primi cittadini di Blufi, Vittorio Castrianni e Bompietro, Pier Calogero D’Anna, le cui scuole fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana, il Presidente dell’Unione ha consegnato al dirigente scolastico prof. Alberto Celestri e al suo vice Michele Cerami i tablet che la giunta dell’Unione aveva assegnato alle scuole di Petralia Soprana, Blufi e Bompietro.

Si tratta di 16 dei 160 tablet che nei giorni scorsi l’Unione dei Comuni “Madonie” ha ricevuto in donazione da parte di Amazon per il tramite del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e che la Giunta ha deciso di assegnare interamente alla popolazione scolastica.

“Un dono particolarmente gradito – ha detto Pietro Macaluso – che aiuterà la ripartenza in sicurezza. Ringrazio a nome di tutti i sindaci il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e auguro alle nostre scuole di potere continuare a svolgere in modo “normale” il proprio ruolo educativo. Agli alunni, ai docenti e a tutto il personale gli auguri di buon lavoro.”