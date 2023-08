Coppa Giorgio days#9-10-11. Il grande Tennis al Tennis Club

Si ferma ai sedicesimi di finale il cammino dei due giocatori di casa, Mitra e Barreca con uno splendido torneo per entrambi che li ha visti entrare a sorpresa nel tabellone finale di terza, oltre alla prossima finale di quarta per Mitra nella riedizione della finale del memorial di una settimana fa con Gattuccio di Palermo.

La sorpresa del torneo Di Trapani del TC1 si arrende ai quarti solo alla testa di serie n.1, il leggendario Saieva del TC Brolo mentre il cammino di Aiello del Country si ferma contro il Muro di De Vita del TC Petrosino. Giammarresi si guadagna la semifinale nel derby del tc1 con il giovanissimo Di Maggio mentre Suriano del Kalta Vince e impressiona per il gioco stupendo contro Giacalone del tennis club Trapani. Battaglie epiche che solo nel tennis si possono vedere, l’unico sport di alto livello o quasi dove un sessantenne può competere e vincere anche contro i sedicenni iper allenati e “affamati”, una vera e propria magia.

Un torneo maschile di livello così alto mancava dagli anni 80 a Castelbuono ed è un successo sia dell’organizzazione ma di tutto il tennis club e speriamo sia un viatico per il ritorno nel 2024 del leggendario torneo Memorial Guido Mitra femminile; siamo sicuri che l’Amministrazione comunale non si farà sfuggire l’occasione di ritrovare un evento così importante per il paese, conosciuto e ricordato con affetto in tutto l’ambiente del tennis nazionale.